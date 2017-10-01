Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ağustos ayında dünyaya gelen altıncı torunu Canan Aybüke için alışveriş yaptı. Erdoğan, torununa bir mağazadan bebek kıyafeti ve ayakkabı aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yakutiye ilçesinde açılışını gerçekleştirdiği alışveriş merkezinde incelemelerde bulunurken bir bebek mağazasına girerek kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın 13 Ağustos'ta dünyaya getirdiği bebeği Canan Aybüke için hediye aldı.



Torununa bebek kıyafeti ve ayakkabı alan Erdoğan, kasaya geldiğinde kendisinden para almak istemeyen görevliye itiraz ederek ödemesini gerçekleştirdi.

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