Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kongrelerimiz, tarihi yolculuğumuzda bize hem murakabe ve muhasebe yapma imkanı veren hem de kaçınılmaz gerçek olan değişimin meşru zemini mahiyetindeki ara duraklarımızdır." değerlendirmesinde bulundu.
AK Parti Teşkilat Başkanlığı koordinasyonunda, 4 Temmuz'da başlayan 6. Olağan Büyük Kongre sürecine ilişkin ilk belde kongreleri tamamlandı.
Kongre takviminin ikinci aşaması, 19 Ağustos'ta başlayan ilçe kongreleriyle sürüyor. Türkiye genelindeki merkez ilçe teşkilatlarıyla 970 ilçenin kongreleri yapılacak. İlçe kongre sürecinin 12 Kasım'a kadar tamamlanması planlanıyor.
İlçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından başlayacak il kongrelerinin de Şubat 2018 sonuna kadar yapılması öngörülüyor. Bu kapsamda partinin 81 il başkanı ve yönetim kurulu üyeleri seçilecek.
ERDOĞAN İL KONGRELERİNE KATILACAK
İl kongreleri bittikten sonra AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nin tarihi netleştirilecek. Siyasi Partiler Kanunu'na göre 12 Eylül 2018'den önce yapılması gereken olağan kongrenin kesin tarihi, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan ile partinin yetkili organlarınca belirlenecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya gibi büyükşehirler başta olmak üzere il kongrelerine ve bazı ilçe kongrelerine katılması planlanıyor. Erdoğan'ın katılamayacağı kongrelere, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ile bakanlar iştirak edecek.
"EKİBİMİZİ ZENGİNLEŞTİREREK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye genelinde devam eden AK Parti ilçe kongrelerine tebrik mesajı gönderdi. Erdoğan ve Yıldırım'ın mesajı, ilçe kongrelerinde partililere aktarılıyor.
Erdoğan mesajında, ilçe kongrelerinin, AK Parti, ülke ve millet için hayırlı olması temennisinde bulundu. Kurulduğu günden bu yana teşkilat bünyesinde hizmet verenlere teşekkürlerini ileten Erdoğan, kongrelerde görev üstleneceklere başarı diledi.
AK Parti'nin, demokrasiden ekonomiye her alanda ülkede Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların katbekat üzerinde hizmetler gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, "Milletimizden, tarihimizden ve medeniyetimizden aldığımız güçle sürekli kendimizi yenileyerek, geliştirerek, nefes tazeleyerek, inşallah daha uzun yıllar boyunca ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Her kademede milletimizle irtibatımızı daha da güçlendirecek, önceliği daima partisinin ve ülkesinin çıkarlarına verecek kadrolarla ekibimizi zenginleştirerek yolumuza devam edeceğiz." mesajını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Kongrelerimiz, işte bu tarihi yolculuğumuzda bize hem murakabe ve muhasebe yapma imkanı veren hem de kaçınılmaz gerçek olan değişimin meşru zemini mahiyetindeki ara duraklarımızdır. Türkiye'nin AK Parti'ye, AK Parti'nin geçmişimizle geleceğimiz arasında köprü kuran hizmetlerine, her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulan bir dönemden geçiyoruz. Belde, ilçe ve il kongrelerimizin ardından Ankara'da toplanacak büyük kongremizle nihayete erecek bu maratonu, milletimizin karşısına hazırlıklı şekilde çıkma bakımından en iyi şekilde değerlendireceğimize inanıyorum."
"EMİN ADIMLARLA 2023 HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYORUZ"
AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım ise kalkınan ve büyüyen Türkiye için gece gündüz çalışan AK Parti teşkilatının mensuplarını tebrik etti.
AK Parti'nin, hakimiyetin millete ait olduğu ilkesinden hareketle milli iradeyi iktidara taşıma hedefiyle yola çıktığını belirten Yıldırım, "Milletimize hizmet aşkını siyasetinin merkezine yerleştiren AK Parti iktidarı, siz değerli yol arkadaşlarımızın üstün gayretleriyle yılmadan, yorulmadan, emin adımlarla 2023 hedeflerine doğru ilerlemektedir." ifadesini kullandı.
Siyasetlerinin temelinin milletle bütünleşme olduğunu vurgulayan Yıldırım, şu mesajı paylaştı:
"Bütün toplumsal talepleri siyasete taşımak ve temsil etmek, toplumun tamamını kucaklamak hiçbir zaman unutmayacağımız ilkemiz olmuştur. Bu kutlu yolda birlikte yürüdüğümüz gençlik ve kadın teşkilatlarımız hareketimizin asıl unsurlarıdır. Aziz milletimizden aldığımız güç ve enerjiyle sürdürdüğümüz siyasetimiz, kadrolarımıza yeni katılan kardeşlerimizle daha da zenginleşecektir. Gücünü tazelemiş yeni kadrolar, yüklendikleri görev şuuru ve hizmet aşkıyla Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacaktır. Teşkilat mensuplarımızın hissettiği heyecan ve çoşkuyu en belirgin şekilde yansıtan il ve ilçe kongrelerimiz, iç muhasebe ve kontrol mekanizmasının sağlıklı işlemesi bakımından büyük önem arz etmektedir. Belde, ilçe ve il kongrelerimizin ardından büyük kongremizle tamamlanacak bu sürecin bütün teşkilat mensuplarımız tarafından en verimli şekilde değerlendireceğine yürekten inanıyorum."
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