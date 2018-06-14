Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın şampiyon olması dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olması dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Koç'a tebrik telgrafı gönderdi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde TOFAŞ'ı 4-1'le geçen Fenerbahçe Doğuş, üst üste 3, toplamda ise 9. şampiyonluğuna ulaştı.

Fenerbahçe Kulübü Ali Koç ise başkanlığı döneminde takım sporlarındaki ilk şampiyonluğunu erkek basketbol takımıyla yaşadı.





CUMHURBAŞKANI ADAYI MUHARREM İNCE'DEN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce de Fenerbahçe Doğuş'u tebrik etti. Twitter hesabından bir paylaşım yapan İnce, "2017-2018 Basketbol Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Doğuş'u tebrik ediyor, gelecek sezon oynayacakları Euroleague maçlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.