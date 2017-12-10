Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez 2015 yılında ki Sivas ziyareti sırasında tanıştığı; üç yaşındaki Recep, Tayyip, Erdoğan isimlerini taşıyan üçüzler ile bugün ki Sivas ziyaretinde yeniden bir araya geldi. Erdoğan, adaşlarını Sivas Valiliği'nde kabul etti.

İHA'nın haberine göre; ziyaret sonrası üçüzlerin annesi Dilek Akıncı ve babaları Kemal Akıncı çok mutlu olduklarını belirtip, "İlik kez 2015 yılında görüşmüştük. Daha sonra telefonla görüştük. Sivas'ı ziyaret ettiği için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Valilikte kendisi ile görüştük. Çok mutuyuz" dediler.

Sivas Valiliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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