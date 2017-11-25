Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan kralı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz Al Suud ile bu akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; telefon görüşmesinde, başta Suriye olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Astana süreci ve Soçi'deki üçlü zirve çerçevesinde Suriye meselesine çözüm arayışı konusunda, Suud Kralı Selman'la bilgi paylaşımında bulunduğu belirtildi.

MACRON'LA TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz Al Suud'dan önce de Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de seçim yapılmasına önem verdiklerini, Soçi Zirve'sine ilişkin bilgi alışverişinde bulunduklarını söyledi.

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