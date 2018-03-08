Cumhurbaşkanına hakaret davasında beraat

Maltepe'de başörtülü lise öğrencisi genç kızı darp ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Ayhan Almila Kursar, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti. Mahkeme, beraat gerekçesinde, paylaşımların hakaret içerikli olmadığını ve ağır eleştiri kapsamında kaldığını belirtti.



Başörtülü lise öğrencisi Fatma Dilara Aslıhan Yiğit'i 13 Şubat 2017 günü minibüste darp ettiği iddiasıyla tutuklanıp 36 gün sonra tahliye edilen ve hakkında dava açılan Ayhan Almila Kursar'ın, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan da yargılanmasına başlandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; lise öğrencisini darp etmesinin ardından hakkında "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama", "cebir veya tehdit kullanarak inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılıp yargılanmasına devam eden Kursar hakkında ikinci bir dava daha açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Ayhan Almila Kursar sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulundu. Kursar hakkında psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu'ndan rapor da alındı. Raporda psikolojik rahatsızlığı sebebiyle Kursar'ın kısmi cezai ehliyeti bulunduğu kaydedildi. Hakkında sosyal medya aracılığı ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği belirtilerek 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



"HASTAYIM, TEDAVİM DEVAM EDİYOR"

Anadolu 57'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya Ayhan Almila Kursar ile avukatı ve müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı katıldı. Cumhurbaşkanına hakaret edip etmediğini hatırlamadığını söyleyen Kursar, " Bipolar hastasıyım. Tedavim hala devam ediyor. İlaçlarımı almadığım zaman saldırgan olurum. Atak zamanlarımda ya etrafa saldırırım ya da intihara teşebbüs ederim. Babam şizofreni hastasıydı. Bu nedenle genetik olarak akıl rahatsızlığım vardır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı ise şikayetçi olduklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.



MAHKEMEDEN BERAAT KARARI

Davayı ilk celse karara bağlayan mahkeme, söz konusu paylaşımların hakaret içerikli olmadığını ve ağır eleştiri kapsamında kaldığını gerekçe göstererek sanığın beraatına hükmetti.

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