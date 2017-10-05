Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu start alıyor

53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2017) için geri sayım başladı. Gazete Habertürk'ten Murat Ağca'nın haberine göre, Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen toplantıda, 10-15 Ekim’de 6 etaplı olarak yapılacak ve bu yıl ilk kez en üst kategori olan ‘World Tour’ kategorisine yükseltilen organizasyonda yer alacak 13 takım ve bisikletçiler tanıtıldı. Etkinliğe Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın ve Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ile sponsor temsilcileri de katıldı. Kısa bir konuşma yapan Kasırga, “Sayın Cumhurbaşkanımız bütün spor dallarına, ülke meselelerine gösterdiği hassasiyeti bisiklet sporuna da gösteriyor ama sanki bisiklet sporuna ayrıcalık tanıyor” dedi. Bu yılki organizasyonda bir Türk ekibinin olmamasından dolayı burukluk yaşadıklarını belirten Kasırga, “Bu eksikliğimizi inşallah önümüzdeki yıl telafi etmiş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız’a, ülkemize yakışan bir organizasyon yapacağız” diye konuştu. Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Büyükbakırcı da turun 700 bin eve girmesini ve 2 milyar insana ulaşmasını hedeflediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu