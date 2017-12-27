Cumhurbaşkanlığı Hukuk Başdanışmanı Mehmet Uçum, 696 sayılı KHK'da yer alan ve “sivillere yargı muafiyeti” getiren düzenlemeye ilişkin Gazete Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya açıklamalarda bulundu. Uçum, “Siyasi polemiklerin önüne geçmek için esası değiştirmeyen ama lafzı somut tarihle belirgin hale getiren bir küçük değişiklik yapılabilir.” şeklinde konuştu.
O açıklamalar Muharrem Sarıkaya'nın bugünkü köşe yazısında yer aldı:
*************
ÖRNEĞİ akademisyen hukukçu arkadaşım verdi.
Trabzon’da, geçen ocak ayında hamile eşiyle birlikte FETÖ’den gözaltına alınıp işkence gören ve bunun izlerini taşıyan kişinin şikâyetinin kabul edilmediğini anımsattı.
Başsavcılığın “işkenceye karşı soruşturma açamama gerekçesini, 667 sayılı KHK ile kamu görevlilerine getirilen korumaya” bağladığını belirtti.
“Oysa işkence 15 Temmuz’dan sonra gerçekleşmiş, terör örgütüyle bağlantısı olmadığı da anlaşılmış” dedi.
Örneği vermesinin nedeni, KHK ile getirilen “sivillere yargı muafiyeti” üzerindeki benzer tartışmalar.
Şunu baştan belirteyim, AK Parti’nin hukukçu milletvekillerinin ağırlıklı bölümü de KHK’nın 121’inci maddesinin yazım diline tepkili.
Aslında bu tepki AK Parti’de vardı.
Teknokratların hazırlayıp getirdiği metinlerin dilleri komisyonlarda eleştiriliyor, önceden kanun diline çevriliyordu.
KHK’lar doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na yollanınca, hukukçu milletvekillerinin metin dilini değiştirme olanağı da ortadan kalktı.
Yeni metin üzerindeki tartışmanın ağırlıklı noktasının yazım dili olduğunu AK Parti’nin önde gelenleri de kabul ediyor.
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Başdanışmanı Mehmet Uçum dünkü sohbetimizde metnin iyi anlaşılmadığı için tartışıldığını belirtti.
“Bunu yangını engellemek için bir evin kapısını kırıp içeri girmek gibi değerlendirmek lazım” dedi ve ekledi:
“Darbeyi halk bastırdı. Bu düzenlemenin amacı da sivil eylemlerde zarar gören kamu mallarına ilişkin soruşturma açılmasın, tazminat davası açılmasın diye... Devletin kurumları bunu yapmak zorunda; ama eğer bir dava açılmışsa da düşmesi için getirildi.”
KÜÇÜK DEĞİŞİKLİK
KHK’nın 15-16 Temmuz ile sınırlı olduğunun, metnin bütünü okunduğunda anlaşıldığını vurgulayıp devam etti:
“Burada başlangıç darbe kalkışması (15 Temmuz), bitiş darbenin bastırılmasıdır (16 Temmuz’dur). Metindeki devam terimi de bu başlangıç ile bitiş arasındaki olaylar zincirini ifade ediyor. Bana kalırsa metin açık ve değişmesine ihtiyaç yoktur. Ancak yersiz tartışmaları önlemek, yalan ve çarpıtmaya dayalı siyasi polemiklerin önüne geçmek için esası değiştirmeyen ama lafzı somut tarihle belirgin hale getiren bir küçük değişiklik yapılabilir.”
1931’DE DE YAPILMIŞ
Mahir Ünal da görüşmemizde Dersim olayları sırasında 1931’de de askere yardım eden siviller için benzer bir düzenlemenin yapıldığını anımsattı.
“Getirdiğimiz de 1931 metninin aşağı yukarı aynı” dedi.
Yakın geçmişte Meclis’te konunun tartışıldığını, ancak hiç kimsenin bu denli eleştiride bulunmadığını da belirtti, şunları söyledi:
“Burada cezalandırmayı kaldıran bir durum yok; sadece 15-16 Temmuz’la ilgili bir muafiyet var o kadar...”
Buna karşın AK Parti yönetimi de Uçum’un yaklaşımına benzer tutum içinde, “muafiyet sınırlamasını” daha sarih, yani belirgin hale getirme eğiliminde.
Nitekim partinin en etkin isimlerinden birinin şu cümlesi de bunu göstermeye yeter:
“Taptığımız bir metin değil. Eğer bir sıkıntı yaratan durumu varsa ki öyle gözüküyor, bugüne kadar 1200 kanun değiştirdik, bunu da yeni bir KHK ile değiştiririz; sorun değil...”
Belki de bu söz KHK tartışmasının geldiği, birçok kişinin de üzerinde mutabık kalabileceği bir çözüm...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.