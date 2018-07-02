Bürokrasi tepeden tırnağa değişirken, kamuda yeni teşkilatlanmayı ortaya koyacak kanun hükmünde kararnamelerin (KHK) büyük ölçüde tamamlandığı öğrenildi. 8-9 Temmuz’dan itibaren Resmi Gazete’de yayımlanması beklenen KHK’lar ile bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat yapıları ve atamalarına yönelik değişiklikler yapılacak. Kapatılacak, birleştirilecek ve yeni kurulacak bakanlıklara ilişkin teşkilat şemaları, buralarda çalışan personelin özlük hakları, ilgili ve ilişkili kurumlar, başkanlıklar ile bakanlıklar arasındaki koordinasyon yazılı metin haline getirilecek. İlgili kamu kurumlarının da görüşü alınarak son şekli verilerek Resmi Gazete’de yayımlanacak. Cumhurbaşkanı, yayımlayacağı KHK’lar ile bakanlıkların teşkilat yapısını, kurulları, ofisleri ve bürokrasiyi şekillendirecek.

Edinilen bilgiye göre, söz konusu çalışmaların mutfağında Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay yer alıyor. Başbakanlık bünyesinde müsteşar yardımcıları ve uzmanlardan oluşan bir ekibin yürüttüğü çalışmayı, Oktay koordine ediyor. Çalışmaların bir ayağında ise AK Parti’den Hayati Yazıcı, Cevdet Yılmaz, Efkan Âlâ’nın yer aldığı belirtildi. 24 Haziran’ın hemen ardından mesaisinin önemli kısmını yeni hükümet sistemine ayıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla ilk toplantısını geçen hafta başında yapmıştı. Yeni sisteme ilişkin tüm detayların ele alındığı toplantıda, Başbakanlık Müsteşarı Oktay da çalışmalarda gelinen son noktaya ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni sistemde birlikte çalışacağı ekip merakla beklenirken, iş dünyasından da sürpriz transferler yaşanabileceği belirtiliyor.

Ofisler, kurullar ve bakanlıklar olmak üzere üç sacayağına oturacak yeni bürokratik sistemde Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da görev alması bekleniyor.