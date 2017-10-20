Cumhurbaşkanlığı korumalarına yeni yerli silah

Erdoğan'ın yerli üretim silah kullanımı konusunda yaptığı açıklamanın ardından, koruma ekibi, yakın zamanda Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu tarafından üretilen MPT-76 tüfeklerini kullanmaya başladı.
Cumhurbaşkanlığı ekibinin envanterine bugün de MPT-55 Tüfeği, koruma ve operasyon silahı olarak eklendi.
MKE, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerinin talepleri doğrultusunda, özellikle komando birliklerinde kullanılmak amacıyla yeni nesil 5,56 x 45 mm kalibre özgün piyade tüfeğinin tasarım çalışmalarına Temmuz 2015’te başladı.
MPT-55, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına binaen özgün, muharebe ortamında, gece ve gündüz, her türlü arazi ve hava şartlarında kullanılan, "gaz piston hareketli, döner başlı kilitlemeli sistem" ile çalışan bir tüfek olarak geliştirildi.
MKE’nin öz kaynaklarıyla Türk mühendis ve işçileri tarafından tasarlanan ve üretilen, tüm sınai ve fikri mülkiyeti kuruma ait olan tüfek, özellikle meskun mahal çatışmalarında, komando birliklerinde kullanılabilecek etkili bir yeni nesil piyade tüfeği olarak şekillendirildi.
DAKİKADA 850 ADIM
Tüfek, uzun namlulu (MPT-55) ve kısa namlulu (MPT-55K) olmak üzere iki tip olarak tasarlandı.
Toplam ağırlığı 3 bin/3 bin 300 gram olan MPT, dakikada 850 atım sayısına ulaşabiliyor. MPT-55 yarı otomatik ve tam otomatik olmak üzere iki atış moduna sahip bulunuyor.
Silahın etkili menzili 400, maksimum menzili 3 bin 600 metreye ulaşıyor.
30 fişek kapasiteli plastik kompozit şarjöre sahip MPT-55'in üzerinde her türlü optik sistemin takılabileceği üniversal pikatini ray sistemi yer alıyor.
MPT-55, atış kabiliyeti yüksek, benzerlerine göre hafif ve etkili bir silah olarak dikkati çekiyor. Ayrıca şarjör çıkarma mandalı, mekanizma ayaklama mandalı ve emniyet mandalının hem sağ hem sol kullanım için çift taraflı olması silahı benzerlerinden ayırıyor.
MPT-55, dünyada kullanımı yaygın olan M16 piyade tüfeğinin şarjörleriyle de uyumlu çalışabiliyor.
NATO standardı olan 30 teste tabi tutulan MPT-55, bu testlerden başarıyla geçti.
MKE, Ağustos 2016’da MPT-55 ve MPT-55K için Milli Savunma Bakanlığı tarafından onaylı "Ürün Kalifikasyon Sertifikası" aldı.
YURT İÇİ VE DIŞINDAKİ TALEPLER
Kara Kuvvetleri Komutanlığına 2019'da teslim edilmek üzere 21 bin 158 adetlik MPT-55 silahı için sözleşme yapıldı. Ayrıca diğer güvenlik güçleri için 50 bin adetlik yeni sipariş için görüşmeler devam ediyor.
Yurt dışında da ilgi gören MPT-55 için sipariş bağlantıları bulunuyor.
- Cumhurbaşkanlığı korumaları
- Milli piyade tüfeği
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Misafir 2 saat öncehelal olsun dusmanlar catlasin00
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Misafir 3 saat önceÜRETİREK KAZANACAĞIZ00
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Misafir 3 saat öncebunun, daha kısa fişek kullanan tam otomatik tabanca versiyonunu geliştirmek gerekir.00