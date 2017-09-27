Beştepe'de güvenlik zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ilk olarak AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. AK Parti MKYK'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 17:00'de güvenlik toplantısı yapılacak.

GÜNDEM KUZEY IRAK REFERANDUMU

Güvenlik toplantısında en önemli gündem maddesi Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen referandum olacak. Güvenlik zirvesinde, atılacak somut adımlarla ilgili kararların alınması bekleniyor.