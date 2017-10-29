Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet Bayramı sergileri açıldı

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında açılan sergilerde, bir tarihi anın 3 boyutlu canlandırması olan dioramalar, tarihi resimler, tarihi fotoğraflar ve ay yıldızlı bayrağın kullanıldığı farklı materyaller ile evraklar sergileniyor.





AA'nın haberine göre; Külliye'nin ana bina güney girişinde "Geçmişten Günümüze 29 Ekim" temasıyla açılan sergide, Kanuni Sultan Süleyman'ın kılıcı, Yıldırım Bayezid'in zırhı, Sultan İkinci Abdülhamit'in kılıç ve tüfekleri, Sultan Abdülmecit'in şehzade kılıcı, Sultan İkinci Mahmut'a ait 7 namlulu tüfek ile Selçuklular döneminden kalan kılıçlar yer alıyor.





Sergide ayrıca, İstanbul'un fethine, Kanuni Sultan Süleyman'ın otağ çadırına, Osmanlılar ile Cenevizliler arasında 1654 yılında yaşanan Çanakkale Deniz Savaşı'na, Trablusgarp ve Balkan savaşlarına, ilk siyahi savaş uçağı pilotu Arap Ahmet'e, Kurtuluş Savaşı'na ve 15 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisinin bombalanmasına ait dioramalar bulunuyor.





Kurtuluş Savaşı kahramanlarından ve aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın koruması Topal Osman ve Kurtuluş Savaşı kadın kahramanı Kara Fatma'ya ait manken canlandırmaları da sergide ilk kez davetlilerle buluşuyor.





Ana binanın kuzey girişinde yer alan "Hakimiyeti Milliye Sembolü Ay Yıldızlı Bayrağımız" sergisinde ise Türk bayrağına ilişkin çeşitli metaryaller yer alıyor. El yapımı bayrakların da yer aldığı sergide, üzerinde ay yıldızın bulunduğu evrakların yanı sıra formalar, alem örnekleri, Kurtuluş Savaşı propaganda kartları ile seramikler de beğeniye sunuluyor.

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