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Cumhurbaşkanlığı'ndan Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili 10 soruya 10 cevap

26.01.2018 - 17:56 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili olarak bilgi kartları paylaşıldı. Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin 10 soruya 10 yanıt verildi

  • 1 Cumhurbaşkanlığı'ndan Afrin Harekatı'yla ilgili 10 soruya 10 cevap
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    Cumhurbaşkanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesaplarından "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin 10 soruyu cevaplayan bilgi kartları yayınladı.

     

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  • 2 Cumhurbaşkanlığı'ndan Afrin Harekatı'yla ilgili 10 soruya 10 cevap
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    Bilgi kartlarında harekatın hukuki dayanaklarından amaçlarına, ekonomiye etkilerinden insani yardımlara kadar birçok konuda kısa açıklamalara yer verildi.

  • 3 Cumhurbaşkanlığı'ndan Afrin Harekatı'yla ilgili 10 soruya 10 cevap
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    Kartların arka planında, harekattan fotoğraflar da kullanıldı. Bilgi kartları aynı zamanda Cumhurbaşkanlığının İngilizce Twitter hesabından İngilizce olarak da paylaşıldı.

     

  • 4 Cumhurbaşkanlığı'ndan Afrin Harekatı'yla ilgili 10 soruya 10 cevap
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  • 5 Cumhurbaşkanlığı'ndan Afrin Harekatı'yla ilgili 10 soruya 10 cevap
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YORUMLAR 3
  • Misafir 7 saat önce
    Amerika resmen teror orgutune silah verdi bunu uluslararasi savas mahkemesinde goturmek gerekiyor
  • Misafir 8 saat önce
    Mali bütçesi nedir?
  • Misafir 11 saat önce
    Çok güzel açıklama.
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