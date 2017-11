Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Yavuz Bingöl öğrencilerle saz çalarak türkü söyledi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Türk halk müziği sanatçısı Yavuz Bingöl Ankara Güzel Sanatlar Lisesini ziyaret etti. Kalın, Yılmaz ve Bingöl lisedeki bir sınıfı ziyaret ederek öğrencilerin seslendirdiği 'Demedim mi' ilahisini ve 'Fikrimin İnce Gülü' şarkısını dinleyerek öğrencilerle sohbet etti.

"MÜZİK BİZİM HAYATIMIZIN ÇOK ÖNEMLİ BİR PARÇASI"

İHA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sınıfta öğrencilere yönelik yaptığı konuşmada, "Genç müzisyen arkadaşlarımızla bugün burada buluşmaktan dolayı da çok mutluyum. İki eser dinledik ama belli ki arkası var. Altyapı gayet güzel sağlam, enstrümanlara arkadaşlarımız hakim. Tebrik ediyorum. Güzel Sanatlar Lisesinde böyle bir çalışmanın yapılıyor olması çok memnuniyet verici. Müzik bizim hayatımızın çok önemli bir parçası. Müzik bir lüks, sadece bir eğlence de değildir. Müzik aslında bizim en iyi niteliklerimizi ortaya çıkartan çok önemli bir var olma alanıdır. Bizim hele ki Anadolu, irfan geleneğini, müzik geleneğini düşündüğünüz zaman çok büyük bir müzik medeniyetinin varisleriyiz biz. Müziğimizin farklı türleriyle Anadolu halk müziğiydi, sanat müziğiydi, klasik müzikti başka tür müziklerdir bunların zenginliğiyle beraber Türk müziği bugün dünya çapında bir müzik geleneği haline gelmiştir. Bunu yaşatmak çok önemli, buna yeni şeyler eklemek çok önemli. Gelenek demek gelene ek, yani bir şey eklediğiniz zaman gelenek haline geliyor. Bu gelenekte yüzlerce yıldır böyle yaşadı bundan sonra da inşallah Türk müziği gür sesiyle, manasıyla, şiiriyle, bestesiyle, nameleriyle bizim insanımızın yolunu aydınlatmaya devam edecek. O yüzden benimde acizane tavsiyem bu yolda devam edin. Müziğimizin derinliklerini keşfederek paylaşarak güzelliklerini çoğaltarak bu yolda devam edin. Çünkü manevi güzellikler paylaştıkça çoğalır, maddi varlıkların tersine. Maddi olan bir şeyi paylaştıkça azalır. Hele ki bu tür müzik gibi kültürel zenginlikler paylaştıkça çoğalır, çoğaldıkça dünya güzelleşir. İnşallah sizin belki bu dünyaya yapacağınız en güzel katkılardan birisi de bu alanda ilerde vereceğiniz eserler çalışmalar olacak" dedi.





"İNŞALLAH TÜRKİYE'NİN ÇOK BÜYÜK SANATÇILARI BU OKULLARDA ÇIKACAKTIR"

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz ise sanatın kişilerin bireysel gelişimlerine kendilerini ifade edebilmelerine, birlikte çalışma becerilerinin gelişmesine katkı sağladığını ifade ederek, "İnşallah Türkiye'nin çok büyük sanatçıları bu okullarda çıkacaktır. Biz çağdaş bir eğitim için bilim ve sanatı teknolojiyi bir bütün olarak ele alıyoruz. Eğitimin her kademesinde yapılan sanat eğitimine yeni eserler üreten yaratıcı ve kendilerini özgürce ifade edebilen bireylere ulaşmak bizim hedefimizdir. Müzik hem bir eğitim aracı, hem bir eğitim yöntemi hem de bir eğitim alanıdır. Kültürel ve evrensel değerlerin sanat yoluyla aktarılmasında da önemli bir rolü vardır. Müzik dersiyle öğrencilerimizin güzel sanatlarla estetik yönünü geliştirmek istiyoruz. Duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla ifade etmelerini istiyoruz. Yeteneklerinin sanat yoluyla geliştirilmesini istiyoruz. Farklı kültürlere ait ögeleri zenginlik olarak görmesini istiyoruz. Kişilik ve özgüvenlerinin gelişmelerini istiyoruz. İstiyoruz ki her bir öğrencimiz kendi ritm kalıbını oluştursun, kendi ezgisini de oluşturabilsin. Bir müzik kültürüne ve birikimine sahip olmasını istiyoruz. Sadece iyi bir dinleyici değil aynı zamanda müziği de yaparak, yaşayarak öğrenmesini istiyoruz. Kendilerine ilişkin adeta bir arşiv oluşturmalarını istiyoruz" diye konuştu.



"YENİ MÜFREDATTA İSTİYORUZ Kİ EVLATLARIMIZ BİZİM DÖNEMDEN ÇOK DAHA FAZLA HAYATA HAZIR OLSUN"

Öğrencilerin müzik terminolojisini doğru ve yerinde kullanmasını, sahne ve performans becerisine sahip olmasını istediklerini anlatan Yılmaz, "Öğrencilerin şarkı sözü yazarak, çalgı yaparak, beste yaparak oluşturdukları ürünleri uygun ortamda aileleri ve çevreleriyle paylaşmalarını istiyoruz. Her sınıf düzeyinde türkü şarkıyla ilgili 8 eseri seslendirmesini bekliyoruz. Bilimsel çalışmalar şunu göstermiştir ki, çalgı eğitimi beynin farklı işlev gören bölgelerini geliştiriyor. Gerçekten çalgı eğitiminin her sınıftan itibaren verilmesini istiyoruz. Hem ülkemizin kültürünü, bozlak, barak, maya, gazel, gurbet havası, zeybek, mengi, horon, halayı da bilsin ama bunun yanında 10. Yıl Marşı, Cumhuriyet Marşları, Atatürk marşları, mehter marşlarını da bilsin istiyoruz. Ülkemizdeki en önemli sanatçıları da tanımalarını istiyoruz. İstiyoruz ki, Hacı Bektaşi Veli'yi, Yunus Emre'yi, Pir Sultan Abdal'ı, Erzurum İbrahim Hakkı Hazretlerini, Neşat Ertaş'ı, Karacaoğlan'ı, Şah Hatayi'yi, Dede Efendi'yi bilsin, bunun yanında Vivaldi'yi de bilsin. Aşık Veysel'i bilsin. Bu söylediğim sanatçıların her birisi yeni müfredatımızda var. Abdürrahim Karakoç'u, Mihriban'ı, Chopin'i de bilsin. Yavuz Bingöl'ü ve İbrahim Kalın'ı da bilmelerini istiyoruz. Niçin? Bunların her birisi bizim değerimizdir. Bu değerleri öne çıkarmak veya kıymetini bilmek için bir başkasını geride bırakmaya gerek yok. Evlatlarımızı bugün için değil, gelecek için yetiştirmek lazım. O halde geleceğin ihtiyaçlarını göz önüne alarak değişiklikleri yapmak, onlara o imkanları fırsatları sunmak lazım. Onun için müfredatımızı değiştirdik. Yeni müfredatta istiyoruz ki evlatlarımız bizim dönemden çok daha fazla hayata hazır olsun, kendisiyle çevresiyle barışık olsun, mutlu bireyler olarak yetişsin istiyoruz" dedi.

KALIN VE BİNGÖL TÜRKÜLER SESLENDİRDİ

Ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sanatçı Yavuz Bingöl, bağlama virtüözü Ümit Yılmaz ve öğrencilerle birlikte 'Yemen Türküsü', 'Uzun İnce Bir Yoldayım', 'Sarı Gelin' ve daha önce 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşenler anısına hazırladıkları klipte seslendirdikleri Şah İsmail Hatayi'nin "Melullenme Deli Gönül" türküsünü seslendirdi.

