Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü programında dikkat çektiği ve "İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. Siz İslam'ı 14 asır öncesi hükümleri ile bugün uygulayamazsınız." sözleriyle ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da bir açıklama geldi.

Twitter'dan bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “EZMÂNIN TAGAYYÜRÜ İLE AHKÂMIN TAGAYYÜRÜ İNKÂR OLUNAMAZ.” Bu Mecelle kuralına göre zamanın değişmesiyle ictihadi hükümler ve yorumlar değişir ve yenilenmeye ihtiyaç duyar. Kur’an ve Sünnet’in ortaya koyduğu hükümler ise sabittir. Kastedilen budur. Cumamız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 9, 2018

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