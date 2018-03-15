Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT Haber'de katıldığı programda, çok sayıda sanatçının katılımıyla bir Afrin Türküsü hazırlandığını söyledi. Kalın, Orhan Gencebay, Sibel Can, Yavuz Bingöl gibi sanatçıların da çalışmalarında yer aldığını söylediği türkü için "Çok güzel bir Afrin türküsü hazırlanıyor. Bugünlerde okumalarını yapacaklar. Herhalde bir hafta, on gün içinde bütün mix masteringi ile klibi ile güzel bir şey olacak" dedi.

Kalın şunları söyledi:

Cumhurbaşkanımız bir çağrı yaptı, Zeytin Dalı Harekatı, Afrin Harekatı ile ilgili. "Sanatçılarımız bir çalışma yapsa güzel olur" diye. "Eserler üretsinler" diye. Ben burada ilk paylaşayım. Bir grup sanatçımız çok güzel çalışma yaptılar, içinde Yavuz Bingöl'ün, İsmail Altunsaray'ın, Ümit Yılmaz'ın, Fettah Can'ın, Sibel Can'ın, Orhan Gencebay'ın ve diğerlerinin olduğu, olacağı. Çok güzel bir Afrin türküsü hazırlanıyor. Bugünlerde okumalarını yapacaklar. Herhalde bir hafta, on gün içinde bütün mix masteringi ile klibi ile güzel bir şey olacak. Onu da bu vesile ile duyurmuş olalım.

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