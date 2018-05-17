Cumhurbaşkanlığı ve hükümetten Mehmet Hakan Atilla kararına tepki!

Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de aldığı 32 ay hapis cezasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklamalarda bulundu.
İbrahim Kalın yaptığı açıklamada, davanın hukuki değil siyasi bir dava olduğunu söyledi.
Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Kurgu bir yargılama sonunda (16 Mayıs 2018'de) ABD New York Güney Mahkemesi, Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkında 32 ay hapis cezası verdi.
Mahkeme,hukuku çiğnedi; adil yargılama yapmadı; önceden belirlenmiş kararı ilan için sadece zorunlu usulü tamamladı.
Zira; ortada işlenmiş bir suç yok, suç işlemiş bir kişi yok, hukuka uygun delil hiç yok, adil bir yargılama yok, bağımsız bir mahkeme yok, tarafsız bir hakim ve savcı yok.
Ama ortada CIA, FBI, FETÖ, ABD Yargısı eliyle senoryalaştırılmış ve sahnelenmiş bir oyun var.
Bu dava; hukuki değildir,siyasidir.
Bu dava; ABD beslemesi,halen dahi ABD'nin himaye ettiği ve ABD'nin piyonu FETÖ'nün,17/25 Aralık 2013 sürecinde Türkiye'de başarıya ulaştıramadığı kumpasın/yargı darbesinin, ABD yargısı, CIA, FETÖ ve FBI işbirliği ile ABD'de sürdürülmesidir.
Bu dava; Türkiye'de ve ABD'de FETÖ, CIA, FBI ve ABD yargısı arasındaki işbirliğinin de somut ispatıdır. Şöyle ki:
a)Soruşturmayı başlatan savcı FETÖ gözdesi.
b)Davanın hakimi,17/25 Aralık sürecine destek için Mayıs 2014'te FETÖ'cülerin Türkiye'de ağırladığı ve konuşturduğu kişi.
c) Deliller,hukuka aykırı elde edilmiş;üretilmiş/sahte ya da çalıntı.
d)Çalıntı delilleri çalan da FETÖ’cü firari alçak hainlerden biri.
e)Delilleri çalan FETÖ’cü haini/alçağı Türkiye’den ABD’ye götüren CIA+FBI.
f) FETÖ’cü tanığa 50.000 ABD doları verip, günlerce mahkemede nasıl davranacağını ve nasıl ifade vereceğini öğreten FBI.
g)En önemli tanık FBI’yın para ile satın aldığı ve ifadesini öğrettiği FETÖ’cü alçak/hain komser yardımcısı.
k)Davanın hakimi, jüriye hukuka aykırı delilleri görmezden gelmemeleri için baskı yapmış,taraflılığını yargılama süresince gizlememiş birisi.
l)En önemli delili ise baskı,tehdit ve vaatle sanıkken tanık haline getirilen ve kurtulmak için yalan söylediğini kabul eden kişi.
ı)Raportör bilirkişisi kabul edileni FETÖ’cü hain alçak ve namussuzlardan firari bir bankacı.
i)Resmî bilirkişisi,FETÖ’nün finansmanına katkı verdiği bir STK.
j)Jürisi özel seçilmiş;karara katılamayacağı değerlendirilen jüri üyelerinin ayrılışı sağlanmış.
Böyle bir davadan/yargılamadan biz,objektif ve adil bir karar hiç beklemedik.
Mahkemenin kararı,yargılama başlamadan belli idi.
Soruşturma ve yargılama süreci,önceden belirlenmiş kararın usule uygun ilanı için tamamlanması zorunlu şekli bir usülden ibarettir.
Türkiye, tam egemen ve tam bağımsız bir ülkedir.
Başka bir ülke, Türkiye’yi ve Türkiye’nin kurumlarını yargılayamaz ve Türkiye’ye ceza kesemez.
Türkiye,FETÖ dahil hiç bir terör örgütüne boyun eğmediği gibi terör örgütlerinin yularını elinde tutan güçlere de boyun eğmemiştir.Bundan sonra da boyun eğmeyecektir.
Kumpas davalarla kimse Türkiye’yi dize getiremez ve Türkiye’ye rota tayin edemez."
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