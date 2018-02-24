Cumhurbaşkanlığı'ndan dünyaya çağrı: El birliğiyle dur denmeli

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Esed rejiminin Doğu Guta'da katliam yaptığını belirterek, bu katliama bütün dünyanın el birliğiyle dur demesi gerektiğini bildirdi.

Kalın, Twitter hesabından, Doğu Guta'daki katliama ilişkin paylaşımda bulundu.

Esed rejiminin Doğu Guta’da katliam yaptığını belirten Kalın, "Cumhurbaşkanımızın ve ilgili kurumlarımızın yoğun girişimleri devam ediyor. Saldırıların durması ve yardım ulaştırılması için bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde oylama yapılacak. Bu katliama bütün dünya el birliğiyle dur demeli." ifadesini kullandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER