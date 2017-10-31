Cumhuriyet davasında savcı tutukluluk halinin devamını istedi

Cumhuriyet gazetesi davasında duruşma savcısı, tutukluluk halinin devamını istedi. Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın aktardığına göre savcı, avukat Akın Atalay, genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu, muhabir Ahmet Şık, muhasebe çalışanı Emre İper ve 'JeansBiri' rumuzlu Twitter kullanıcısı Ahmet Kemal Aydoğdu’nun tutukluluk halinin devamına kararı verilmesini talep etti.

cumhuriyet gazetesi davası