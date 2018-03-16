Cumhuriyet Gazetesi davasında flaş gelişme

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan davada, firari sanıklar gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve İlhan Tanır ile aralarında Akın Atalay, Ahmet Şık'ın da bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Akın Atalay, Ahmet Kemal Aydoğdu ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş, Eren Erdem’in de aralarında bulunduğu bazı milletvekilleri ile bazı konsolosluk temsilcileri de hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, sanıklar Ahmet Kemal Aydoğdu ve Emre Hiper yönünden KOM’a yazı yazıldığını, ancak herhangi bir cevap gelmediğini söyledi. Başkan Dağ, BTK’dan gelen rapor kapsamında sanık Aydoğdu’nun savunma yapıp yapmayacağını sordu.

Duruşmada ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen tutuklu sanık Aydoğdu, BTK’dan gelen rapor neticesinde ek savunma yaptı.

Cumhuriyet Savcısı Hasan Bölükbaşı esas hakkındaki mütalaasını açıklıyor.

Mütalaada firari sanıklar Can Dündar ve İlhan Tanır’ın dosyasının ayrılması talep edildi.

Duruşma, İstanbul Başsavcıvekili Bölükbaşı’nın mütalaasını okumasıyla devam ediyor.

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