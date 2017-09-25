Cumhuriyet Gazetesi davasında savcı mütalaasını açıkladı

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; Cumhuriyet Gazetesi davasında, duruşma savcısı Cumhuriyet Başsavcı vekili Hacı Hasan Bölükbaşı, sanıklar Kadri Gürsel, Ahmet Şık, Akın Atalay, Murat Sabuncu, Emre İper ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun, "mevcut delil durumunu" gerekçe göstererek tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

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