Cumhuriyet Gazetesi davası sanığı Yunus Emre İper tahliye edildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın aktardığına göre Mor Beyin kumpası mağduru Cumhuriyet gazetesi muhasebe çalışanı Yunus Emre İper, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, güncellenen ByLock listesinde adı bulunduğu için tahliye edildi.

YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

İper, 18 Nisan’da tutuklanmıştı. 25 Aralık’taki duruşmada ise İper'in tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. İper'e yurtdışı çıkış yasağı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 11 bin 480 GSM hattının Bylock IP'lerine 'Mor Beyin' isimli yazılım yolu ile iradeleri dışında yönlendirildikleri açıklanmıştı. Başsavcı Kocaman yaptığı açıklamada, 1200 civarında kişinin bu sebeple tutuklu olduğunu belirtmişti. Dünden itibaren başsavcılıklara gönderilen 'Mor Beyin mağduru' isimler hakkında tahliye kararları veriliyor.

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