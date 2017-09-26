Cumhuriyet tahliyesinde dikkat çeken kare

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İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, dün, davanın üçüncü duruşması sonrasında ara kararını açıkladı. Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 20 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıklardan Kadri Gürsel'in adli kontrolle tahliyesine, diğer sanıkların ise bu hallerinin devamına karar verildi.