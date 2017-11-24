Cumhuriyetle yaşıt öğretmen Atatürk'e el salladığı günü unutamıyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaşayan ve Cumhuriyet'le yaşıt olan Rıza Özen, Atatürk'e el salladığı günü unutamıyor.

AA'nın haberine göre, 94 yaşındaki Özen, ilçeye bağlı Bulduk köyünde doğduğunu, 1942 yılında askere gittiğini ve 4 yıl askerlik yaptıktan sonra memleketine döndüğünü söyledi.

Birlikte askerlik yaptığı Nazif Bey'in, köye Nahiye Müdürü olarak atandığını hatırlatan Özen, "Beni görünce ne iş yaptığımı sordu, ben de işsiz olduğumu söyledim. Beni köy katibi olarak işe aldı. 6 ay kadar köy katipliği yaptıktan sonra muhtarın ısrarı ile 1946 yılında eğitmenlik için başvuru yaptım. Açılan kursa ilçemizden 5 kişi katıldık. Şimdi bunlardan sadece ben hayatta kaldım." dedi.

"BURADA ONU GÖRMEK NASİP OLDU"

Özen, kursu bitirdikten sonra Sarıdayı köyüne eğitmen olarak atandığını belirterek şunları dile getirdi:

"4 yıl burada görev yaptıktan sonra beni Burçalık köyüne tayin ettiler. 11 yıl da bu köyde eğitmenlik yaptım. O dönemde okuttuğum öğrencilere, köye okul yapılması için Kaymakamlık makamına verilmek üzere 'Okul istiyoruz' diye dilekçeler yazdırdım. Nihayet Burçalık köyüne bir okul kazandırdık. Fakat burada bir hafta görev yapmak nasip oldu verimli çalışmalarımdan dolayı beni bir başka köye atadılar. 29 yıl 5 ay eğitmenlik yaptıktan sonra emekli oldum."

Unutamadığı bir anısını da anlatan Özen, "Mustafa Kemal Atatürk trenle Ankara'dan İstanbul'a giderken Karaköy İstasyonu'nda durmuştu. Burada onu görmek nasip oldu. Biz ona el salladık o da bizlere el salladı." dedi.

İlerleyen yaşına, kulaklarının duymamasına ve bacağındaki rahatsızlığa rağmen hala kendi işini kendisinin yaptığını vurgulayan Özen, ilçede yaşayan en yaşlı eğitmen olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bir kez daha görebilmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.