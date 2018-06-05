Yeni konaklama tesisleri ve yeme-içme mekânlarıyla hem turistin hem de turizmcinin gözdesi olan Cunda (Ali Bey) Adası’nda incelemelerde bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, adanın Ayvalık’ın zenginliklerinden biri olduğunu söyleyerek, turizmde ivmenin artması için el birliği ile çalışmak gerektiğine dikkat çekti. HT Egeli'den Nigün Kaya'nın haberi...

Gençer, “Cunda Adası için Kentsel Tasarım Projesi hazırladık. Proje 16 bin 253 metrekarelik sahil bandında uygulanacak. Turizmin gözdesi Cunda, daha düzenli, daha iddialı olacak” dedi. Proje kapsamında, restoran ve kafelerin önündeki çardaklar, binaların 5 metre uzağına alınırken, çardak üstlerinin 3 metre yükseklikte, açılır-kapanır tente sistemi olacağını, her işletmeye çardak için işletme ölçeğinde yer ayrıldığı belirtildi. Yeni çalışma ile işletmelerin çardak için belirlenen yerin dışına taşmamasının sağlanacağını ifade eden Başkan Gençer, “Arka sokaklarda da değişiklik yapıyoruz. Yayaların rahat gezmesini sağlayacağız” ifadesini kullandı.

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