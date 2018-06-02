Cüneyt Arkın “Biz evliliği değil, cenneti yaşıyoruz” dedi. Oğul Murat Arkın, o anların videosunu "Evliliği değil, cenneti yaşayanlar. 50. Yılınız kutlu olsun." notuyla Instagram'da yayınladı.

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