Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Coverciano Video Yardımcı Hakem (VAR) eğitim merkezinde gerçekleştirilecek seminerde, VAR sistemi ile ilgili teorik ve pratik eğitimler verilecek.

Seminerde ayrıca hakem ve yardımcı hakemlere fiziksel yeterlilik testi de uygulanacak.