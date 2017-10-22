Cüneyt Çakır'a Fenerbahçe cephesinden tepki

Fenerbahçe Asbaşkanı Önder Fırat, Galatasaray derbisi sırasında sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Twitter adresinden peş peşe iki tweet atan Fırat, "Yine Cüneyt Çakır yine sayılmayan buz gibi gol!!! Ve verilmeyen penaltımız! Yine Cüneyt Çakır" ifadelerini kullandı.
CÜNEYT ÇAKIR 10 SONRA FENERBAHÇE MAÇINDA
Karşılaşmayı yöneten FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 10 ay sonra bir Fenerbahçe maçında görev aldı.
Tecrübeli hakem, Fenerbahçe'nin en son geçen sezonun 14. haftasında Antalyaspor ile oynadığı maçı yönetmişti. Antalya'da 12 Aralık 2016'da yapılan maçı ev sahibi takım, Yekta Kurtuluş'un golüyle 1-0 kazanmıştı. Bu maçta sarı-lacivertli futbolcu Moussa Sow'un rövaşatasında filelere giden top faul gerekçesiyle gol değeri kazanmamıştı. Çakır'ın bu kararı tartışmaya neden olmuştu.
Öte yandan Cüneyt Çakır, kariyerinde 11. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çaldı.
- önder fırat
- cüneyt çakır
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Misafir 4 dakika önceyahu fenerin golununyedi adam gs liler susun bir00
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Misafir 1 saat önceFener ali palabıyık gibi birini bekledi onun çırağı olunca tepki gösterdiler . Futbol bitmiş lig kopmasın diye feneri tuttu federasyon00
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Misafir 1 saat önceFener ali palabıyık gibi birini bekledi onun çırağı olunca tepki gösterdiler . Futbol bitmiş lig kopmasın diye feneri tuttu federasyon00