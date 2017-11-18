Cüneyt Çakır, Dünya Kupası seminerine gidiyor!

FIFA Kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 25-29 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek FIFA Dünya Kupası Rusya 2018 Aday Hakemler Semineri'ne katılacak.



Seminerde Video Hakem Eğitimi'nin yanı sıra, saha içi uygulamalar, görüntü analizleri, kural sınavı ve fiziksel yeterlilik testleri yapılacak.



Seminere 10'u UEFA'dan olmak üzere toplam 36 üst düzey hakem katılacak.





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