Öne Çıkanlar
Futbol

Cüneyt Çakır'ın Galatasaray-Fenerbahçe maçı derbi notu belli oldu! | Hatıra kitabında Tarık Ongun'un Fenerbahçeli olduğu iddia edildi

Cüneyt Çakır'ın Galatasaray-Fenerbahçe maçı notu belli oldu!

24 Ekim 2017 Salı, 12:05:12

  • 1 Cüneyt Çakır'ın Galatasaray-Fenerbahçe maçı notu belli oldu!
    1 | 34

    Hakem Cüneyt Çakır’ın Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki yönetimi karşılığında aldığı notun 7.8 olduğu öğrenildi. Bu not, “Tatmin edici ama eksikleri var” anlamını taşıyor.

    • HABERİN DEVAMI
  • 2 Cüneyt Çakır'ın Galatasaray-Fenerbahçe maçı notu belli oldu!
    2 | 34

    Fenerbahçe’nin iptal edilen golü ve Galatasaray penaltı pozisyonu sonrasında iki camia da Cüneyt Çakır’a tepki göstermiş ve hatalı düdük çaldığını iddia etmişti.

  • 3 Cüneyt Çakır'ın Galatasaray-Fenerbahçe maçı notu belli oldu!
    3 | 34

    TARIK ONGUN'UN FENERLİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ!

    Fotomaç'ta yer alan habere göre bir hatıra kitabında Tarık Ongun'un Fenerbahçe'yi tuttuğu belirtiliyor.

  • 4 Cüneyt Çakır'ın Galatasaray-Fenerbahçe maçı notu belli oldu!
    4 | 34

    Tarık Ongun hakkında yazılan ifadeler şöyle:

    "Tarık, hayattan zevk alan bir insandır. Tarık dendi mi ilk akla onun futbolu gelir. Futbolun en zor yeri olan kaleci mevkiinde oynayan Tarık, çok başarılı maçlar çıkardığı gibi takımını yaktığı da olmuştur."

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Cüneyt Çakır'ın Galatasaray-Fenerbahçe maçı notu belli oldu!
    5 | 34

    "En büyük iki özelliği hiç durmayan çenesi ile gol damarının kabarması sonucu kaleyi bırakıp ileri çıkmasıdır. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Tarık'ın Toni Schumacher'e olan büyük hayranlığı bütün okulca bilinir."

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 3
  • Misafir 6 dakika önce
    cüneyt ve yardımcıları fanatik fenerlidir.
  • Misafir 33 dakika önce
    Galatasaray sonuna kadar haklı
  • Misafir 33 dakika önce
    janssen in golü faul değildi. serdar azizin eli eline çarpan top penalti idi. onlar ne olacak peki. denayerin pozisyonu kırmızı karttı
Kalan karakter : 2000