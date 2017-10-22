Cüneyt Çakır'ın Galatasaray - Fenerbahçe maçındaki tartışmalı kararları

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"Hakem açısından son derece kötü geçen bir derbi maç oldu. Cüneyt Çakır, Avrupa'da ve dünyada çok iyi maçlar yönetiyor ancak ülkesinde özellikle de büyük maçlarda taraflı tarafsız herkesin tepkisini çekiyor.