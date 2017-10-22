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Cüneyt Çakır'ın Galatasaray - Fenerbahçe maçındaki tartışmalı kararları

Galatasaray - Fenerbahçe derbisine Cüneyt Çakır'ın kararları damga vurdu

22 Ekim 2017 Pazar, 21:56:06 HABERTURK.COM

  • 1 Galatasaray - Fenerbahçe derbisine Cüneyt Çakır'ın kararları damga vurdu
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    Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kalırken maça hakem Cüneyt Çakır'ın tartışmalı kararları damga vurdu.

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  • 2 Galatasaray - Fenerbahçe derbisine Cüneyt Çakır'ın kararları damga vurdu
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    Habertürk Spor yazarı Bülent Yavuz, mücadeledeki kritik pozisyonları ve hakem Cüneyt Çakır'ın kararlarını yorumladı:

  • 3 Galatasaray - Fenerbahçe derbisine Cüneyt Çakır'ın kararları damga vurdu
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    "Hakem açısından son derece kötü geçen bir derbi maç oldu. Cüneyt Çakır, Avrupa'da ve dünyada çok iyi maçlar yönetiyor ancak ülkesinde özellikle de büyük maçlarda taraflı tarafsız herkesin tepkisini çekiyor.

  • 4 Galatasaray - Fenerbahçe derbisine Cüneyt Çakır'ın kararları damga vurdu
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    TT Stadı'nda da 'Dışarıda çok iyi ama içeride iyi yönetemiyor' sloganına adeta onay verdi.

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  • 5 Galatasaray - Fenerbahçe derbisine Cüneyt Çakır'ın kararları damga vurdu
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    Fenerbahçe'nin Janssen ile kazandığı ve iptal edilen gol tartışmaya çok açık.

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Yorumlar 3
  • Misafir 3 dakika önce
    Dunya derbisiymis hadi yaw.. Yoksa Vardar ile Östersunds macimiydi bu oynanan :)
  • Misafir 4 dakika önce
    11 puan farka izin vermez bu federasyon
  • Misafir 5 dakika önce
    Hadi ordan yaa senin gibi hakem hocasına
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