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Bir futbolsever de Boateng'in paylaşımın altına ekran görüntüsüyle yanıt verirken Marcelo'nun pozisyonunun üç hakemin de görüş açısında olduğunu vurguladı ve "Hepsi görüyor ama kimse düdük çalmıyor" ifadelerini kullandı.