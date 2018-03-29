FIFA resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 14 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'nda görev yapacak birinci ve yardımcı hakemler duyuruldu.

Dört yılda bir düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda görev alacak hakemlerden biri olmayı başaran Cüneyt Çakır, üst üste iki kez Dünya Kupası'nda maç yönetecek ilk Türk hakemi olacak. Başarılı hakem, Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile birlikte üst üste 2 Avrupa Şampiyonası ve 2 Dünya Kupası'nda maç yöneterek Dünya klasmanında çok önemli bir başarıya da imza atmış olacak.