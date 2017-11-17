Cüneyt Çakır ve ekibi, Dünya Kupası'nda görev alacak

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 2018 yılında Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda düdük çalacak. Cüneyt Çakır ve ekibi, 2014'den Dünya Kupası'nda sonra 2018'de de Türkiye'yi futbolun en üst seviyesinde temsil edecek.

Haziran 2018'de Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda Cüneyt Çakır ile Bahattin Duran ve Tarık Ongun da görev alacak.

cüneyt çakır

2018 Dünya Kupası