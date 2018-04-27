Curico Unido - Colo_Colo sahaya çıkıyor

Şili Premier Lig maçında Curico Unido ile Colo_Colo, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. Curico Unido 8 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Colo_Colo 19 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi Curico Unido, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Colo_Colo, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 349 kodlu maçı oynayanlar; Curico Unido galibiyet oranı 3.20, beraberlik oranı 3.20, Colo_Colo galibiyet oranı 1.75. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Curico Unido son hafta oynanan Colo_Colo maçında 0-0 berabere kaldı.

Colo_Colo ise Curico Unido maçında 0-0 berabere kaldı.

Curico Unido, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Curico Unido, kendi sahasında 12 gol attı, 12 gol yedi.

Colo_Colo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Colo_Colo, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.