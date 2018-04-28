Curico Unido - Colo_Colo sahaya çıkıyor

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. Curico Unido, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Colo_Colo takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. Maç öncesi Curico Unido 8 puanla 13. sırada, Colo_Colo 19 puanla 4. sırada bulunuyor. Curico Unido, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Colo_Colo, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 349 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Curico Unido kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 3.20, Colo_Colo sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Curico Unido son hafta oynanan Colo_Colo maçında 0-0 berabere kaldı.

Colo_Colo, Curico Unido karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Curico Unido, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Curico Unido, kendi sahasında 12 gol attı, 12 gol yedi.

Colo_Colo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Colo_Colo, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.