Curico Unido - Huachipato maçı istatistikleri

Şili Premier Lig maçında Curico Unido ile Huachipato, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 03:00. Curico Unido 11 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Huachipato 17 puanda ve 9. sırada. Curico Unido son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Huachipato son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 451 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Curico Unido kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 2.90, Huachipato sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Curico Unido son haftadaki O Higgins müsabasında 1-0 kazandı.

Huachipato, Colo_Colo karşılaşmaında 0-3 yenildi.

Curico Unido, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Curico Unido, kendi sahasında 12 gol attı, 12 gol yedi.

Huachipato, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Huachipato 8 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.