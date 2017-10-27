CVS 66 milyar dolarla Aetna'yı satın almaya gitti

Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, söz konusu teklif Aetna'nın bir hissesi için 200 dolardan fazla bir teklif anlamına geliyor.

66 milyar dolarlık teklif haberinin ardından Aetna hisseleri yüzde 11 oranında yükseliş gösterdi ve 178.6 dolara çıktı. CVS hisseleri ise yüzde 3 geriledi.



Sağlık hizmetlerindeki birleşmeler son dönemde sigortacılar ve eczacılar için popüler hale gelmeye gelmeye başladı. Bu birleşmelerin artışında hükümetin ve büyük kurumların medikal maliyetlerin düşürülmesi yönündeki baskısı etkili oluyor.

CVS, Aetna için teklifi bu ayın başlarında yaparken, iki firmanın son aylarda konuyla ilgili müzakere içerisinde olduğu belirtiliyor. Görüşmeler ağırlıklı olarak CVS CEO'su Larry Merlo ve Aetna CEO'su Mark Bertolini arasında gerçekleştirildi.

Öte yandan Aetna ve CVS konuyla ilgili bir yorum yapmadı.