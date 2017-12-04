CVS Health 69 milyar dolara Aetna'yı satın aldı

CVS Health geçtiğimiz günlerde Aetna'yı satın almak için bir teklif götürmüştü. Yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağlanırken, Aetna 69 milyar dolar karşılığında CVS Health'in oldu.

Anlaşma uyarında Aetha hissedarları her bir hisse için 145 doları nakit ve 62 doları da hisse olmak üzere toplam 207 dolar alacak.

Söz konusu anlaşma, 2017 yılı içerisinde gerçekleşen en büyük anlaşmalardan biri olarak kayıtlara geçti.

ABD'de sigorta şirketleri giderek düşen medical maliyetlerin baskısı altında bulunurken, perakendeciler de yoğun rekabet baskısı altında.

Anlaşmanın tamamlanmasının ardından Aetna'nın CEO'su Mark Bertolini'nin de aralarından olduğu üç yönetici, CVS'in Yönetim Kurulu'na katılacak.

CVS health

satınalma ve birleşme

cvs health aetna