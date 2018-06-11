Witcher serisi ile büyük başarı yakalayan Polonyalı oyun geliştirici firması CD Project, 2013 yılında duyurduğu Cyberpunk 2077'nin ilk fragmanını yayınladı. 1990'da yayınlanan Cyberpunk 2020 ile aynı evrende geçecek yeni oyun, müthiş atmosferi ve düşündürücü gelecek kurgusu ile büyük ilgi uyandırdı.

Witcher gibi RPG türünde olacak olan oyunda kullanıcılar, bir paralı askeri canlandıracak. Teknolojinin had safhaya ulaştığı bir dünyada, hikayenin izin verdiği ölçüde serbest bir şekilde dolaşabileceğimiz Cyberpunk 2077'de, fragman işaret ediyor ki otomobil kullanabileceğiz. Ne kadar geniş bir haritaya sahip olacağı bilinmeyen yapımın, Witcher'ın haritalarına benzer bir boyutta olması öngörülüyor.

Robotlar ve robotlaşmayı gündemine alan Cyberpunk 2077, oyuncuları bir distopyanın merkezine yerleştirecek... Oyunun yarın kapılarını ziyaretçilere açacak olan E3'te daha detaylı tanıtılması bekleniyor.