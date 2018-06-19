E3'te fragmanı izletildiğinden bu yana oyun dünyasının gözü kulağı Cyberpunk 2077'nin üzerinde. Witcher serisinin yapımcısı olan CD Projekt imzalı yapım, şaşırtıcı gelecek kurgusu, grafik kalitesi ve kalabalık atmosferiyle dikkat çekiyor. Oyunun yayınlanan demo görüntülerinin hangi sistemde çalıştırıldığı ortaya çıktı. Yeni yapım sağlam bir optimizasyondan geçmezse, Cyberpunk 2077'yi çok fazla kişi oynayamayacak gibi gözüküyor.

Oyunun topluluk yöneticilerinden Alicja Kozera'nın paylaştığı sistem bilgilerine göre, Cyberpunk 2077'nin sistem gereksinimleri son derece yüksek.

Cyberpunk 2077'nin çalıştırıldığı sistemin özellikleri:

İşlemci: Intel i7-8700K @ 3.70 GHz

Anakart: ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING

RAM: G.Skill Ripjaws V, 2x16GB, 3000MHz, CL15

Ekran kartı: GeForce GTX 1080 Ti

SSD: Samsung 960 Pro 512 GB M.2 PCIe

Güç kaynağı: Corsair SF600 600W

Bu sisteme sahip olan PC kullanıcıları için bir sorun gözükmese de, bu seviyede ihtiyacı PS4 veya XOne'ın karşılaması çok zor gözüküyor. Henüz tamamlanmamış bir oyundan bahsettiğimiz için yapımcı CD Projekt, muhakkak oyuna bazı ince ayarlar yapacaktır ve sistem gereksinimini aşağı çekecektir. Umarız bu ayarlar, fragmanda izlediğimiz şaşalı görüntülere ket vurmaz.