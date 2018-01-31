Beşiktaş, Cyle Larin ile 4,5 yıllık anlaşmaya vardığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Cyle Christopher Larin'in transferi konusunda Orlando City ve Amerikan Birinci Futbol Ligi ile anlaşmaya varılmıştır. Larin ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bir süredir siyah-beyazlı ekip ile antrenmanlara çıkan 22 yaşındaki golcü, öğleden sonra Beşiktaş'ın diğer transferi Brezilyalı oyuncu Vagner Love ile resmi sözleşmeye imza atacak.

Kanada Milli Takımı'nda da forma giyen Larin, Orlando City ile MLS'te çıktığı 87 maçta 43 gol kaydetti.



BEŞİKTAŞ'TAN YENİ VİDEO

Beşiktaş, Cyle Larin'in transferini KAP'a bildirdikten sonra Kanadalı futbolcuyla ilgili bir video paylaştı. Siyah-beyazlı kulübün paylaştığı videoda "Hoş geldin Larin" ifadesi yer aldı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) January 31, 2018