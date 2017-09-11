D-100 Karayolu Pendik mevkiinden Kadıköy istikametinde kasalar dolusu mevye yüklü kamyoneti taşıyan çekicinin saçtığı tehlike bir sürücü tarafından görüntülendi.



DHA'nın haberine göre, çekicinin üzerindeki kamyonet bir sağa, bir sola yattı. Yolda ilerleyen sürücüler tehlike dolu anlar yaşadı.



Sürücüler zaman zaman kornaya basarak çekici sürücüsünü uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen sürücü, kilometrelerce yoluna devam etti.



Çekicinin köprü altlarından geçisi de tehlike doluydu. Kıl payı köprüler altından geçerek ilerleyen çekici, yan yola girerek kamera açısından çıkıyor.

D-100 Karayolu

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