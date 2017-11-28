D-100 Karayolu'nda dehşet anları

D-100 Karayolu Avcılar mevkisinde seyir halindeki iki sürücü arasında trafikte tartışma çıktı.



DHA'nın haberine göre sürücülerden biri tartıştığı sürücüyü silahla bacağından vurdu. Yaralı halde aracına binerek kaçmaya çalışan sürücü bariyerlere çarparak kaza yaptı. Saldırganlar kaçarken yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.





D-100 Karayolu