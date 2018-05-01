Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bülent Urman, Türkiye'nin çok güneşli bir ülke olmasına rağmen toplumun güneş ışınlarından yeterince faydalanmadığını belirterek, "Bizden daha az güneş alan, örneğin uzun kışları olan İskandinav ülkelerinde insanlarda D vitamini seviyeleri bizden daha iyi" dedi.

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GÜNEŞ IŞINI ALINAMAMASI D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNE NEDEN OLUYOR

AA'nın haberine göre; Prof. Dr. Urman, uzun yıllar güneş ışınlarına gereğinden fazla maruz kalmanın cilt kanserine yol açması ve cildi yaşlandırması nedeniyle zararları üzerinde durulduğunu ancak son yıllarda yeterince güneş ışını alınmaması yüzünden D vitamini eksikliği gerçeğiyle karşı karşıya kalındığını söyledi.

Bilim insanlarının son yıllarda insanların güneşten fazla korunduğu yönünde görüş belirttiğini, D vitamini seviyeleri ölçüldüğünde pek çok ülkede ciddi eksikler görüldüğüne dikkati çeken Urman, Türkiye'de de bu konu üzerinde durulması gerektiğini vurguladı.

GEREKLİ DURUMLARDA D VİTAMİNİ TAKVİYESİ YAPILIYOR

Gebeliğin başında kadınlarda D vitaminin ölçüldüğünü, gerekli durumlarda vitamin takviyesi yapıldığını anlatan Prof. Dr. Urman, kendilerinin ölçümleri ve ülke genelindeki ölçümlerle ilgili verilere bakarak Türkiye'de hamilelerin yarısından fazlasında çok ciddi D vitamini eksikliği görüldüğüne işaret etti.

Hamile olmayanlarda da ciddi D vitamini eksikliği görüldüğünü belirten Urman, D vitamini eksikliğinin birçok hastalıkla ilişkilendirildiğini söyledi.

Prof. Dr. Urman, günde 20 ila 30 dakika güneşlenmenin vücudun ihtiyacı D vitamini için yeterli olacağı bilgisini vererek, şunları dile getirdi: "Bunun değişik nedenleri olabilir. Beslenme alışkınlıkları, güneşe az maruz kalmak, kalsiyum içeren süt ve süt ürünlerini az tüketmek gibi... Ancak Türkiye, çok güneşli bir ülke olmasına rağmen güneş ışınlarından toplum yetirince faydalanmıyor. Vücudun ideal D vitamini sentezi yapabilmesi için öğle saatleri, güneşin dik geldiği saatlerde en az vücudun üçte biri oranında bir deri bölgesini güneşe maruz bırakmak gerekiyor. Örneğin, yüz, kollar ve bacakların diz altı kısımlarını toplarsanız aşağı yukarı üçte birlik kısım olabilir.

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"GÜNDE EN AZ 20 İLA 30 DAKİKA CİVARINDA GÜNEŞLENMEK GEREKİYOR"

Günde en az 20 ila 30 dakika civarında güneşlenmek gerekiyor. O zaman vücut ideal sentezini yapabiliyor. Türkiye de güneşli olmasına rağmen herhalde insanlarımız çok fazla güneşe maruz kalmıyorlar, öyle düşünüyorum çünkü bizden daha az güneş alan, örneğin uzun kışları olan İskandinav ülkelerinde insanların D vitamini seviyeleri bizden daha iyi."

Urman, güneşin D vitamini dışında insan psikolojisi üzerinde de olumlu etkileri olduğunu vurguladı.

D vitaminiyle ilgi pek çok çalışma yapıldığını ifade eden Urman, "Jinekoloji alanında yapılan çalışmalara göre, D vitamini eksikliğinin erken doğum riskini arttırdığı, onun dışında preeklampsi dediğimiz gebelik sırasında tansiyon yükselmesi riskini arttırdığını görüyoruz" diye konuştu.

"Güneş girmeyen eve doktor girer" atasözünü anımsatan Prof. Dr. Bülent Urman, sağlıklı yaşam için güneşten uzak kalınmaması gerektiğini, cildi korumak için de ışınlara aşırı maruz kalmaktan korunmak gerektiğini sözlerine ekledi.

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