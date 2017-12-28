D vitamini, bağışıklık sistemini ve kemikleri kuvvetlendiriyor, kasları koruyor. D vitamininin eksikliği pek çok hastalığı tetikleyebiliyor. Ancak Çinli bilim insanlarının iddialarına göre; D vitamini aslında bir işe yaramıyor.

Çin'de 2006’dan bu yana raporlanan 51 bin 144 hastanın kaydı incelendi. Her bir hasta, kemik kırıklarının tedavi edilmesi ya da yaşlarından ötürü kırılmalarını engellemek adına, kalsiyum ve D vitamini alıyordu. İnceleme sonunda, kalsiyum takviyelerinin plasebo etkisi yarattığı ve iyileşmeyle hiçbir ilgisi olmadığı anlaşıldı.

"D VİTAMİNİ DÜZEYİ NORMAL OLAN İNSANLARDA ZEHİRLENME YAPABİLİR"

D vitaminiyle ilgili bilgi veren Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "D vitaminini, D vitamini düzeyi normal olan insanlara verirseniz, zehirlenmeye yol açarsınız. Bu da ciddi bir sağlık sorunudur" dedi.

Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay ise; "Bağışıklık sistemini mi güçlendirmek istiyorsunuz, aşıdan çok daha sağlıklı yöntemler var. Türkiye'de ve dünyada en büyük sorun D vitamini eksikliği. Hamilelere D vitamini bedava dağıtılacak, çünkü D vitamini yüksek olan hamilelerin çocuklarında preeklemsi görülmediği ortaya çıktı" açıklamasında bulundu.

"HALK TARAFINDAN YANLIŞ ANLAŞILABİLİR"

Habertürk TV'ye konuşan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Rüştü Serter, kullanımı konusunda kafaları karıştıran D vitaminleriyle ilgili şunları söyledi: "D vitamini, vücut için elzem bir vitamin. D vitamini olmadan yaşam kalitesi son derece düşer. Belli seviyelerin altında kemik sağlığı için çok önemliyken, biraz daha fazla takviye yapıldığında vücut direncinden tutun, kalp damar hastalıkları, beyin ve sinir hastalıkları, kronik hastalıklar, eklem sağlığı ve depresyona kadar birçok konuda ihtiyaç olan son derece gerekli bir vitamindir. Bütün mesele şu;

1. D vitamini maalesef doğadan istendiği kadar karşılanamıyor. D vitamininden zengin gıda da çok yok.

2. D vitamini aşırı alınırsa ve kontrolsüz kullanılırsa, yağda eriyen vitamin olduğu için vücutta birikir ve zehirlenmeye yol açar.



Doğru olan şudur; belli miktarda D vitamini sağlandığı zaman, D vitamini kırıktan da korur. Kemikte iyileşme yapmadığı doğrudur, öncelikle kırığın nedeni araştırılmalıdır. D vitaminini biz, kemik kırıklarını tedavi etmek için kullanmıyoruz. Kırılmayı engellemek için kullanıyoruz. Kırıkları veya kemik erimesini engelleyici ilaçlarımız farklıdır, D vitamini ve kalsiyumu sadece ilacın etkisini artırmak için kullanıyoruz. Bizim beklentimiz yeterli D vitamini alarak, belli oranda kemik sağlığının normal olması. Belli seviyenin üstüne çıktığınızda genel sağlığa da son derece etkisi var.

Taraf olarak konuşulanların hepsi de doğru ama toparlayıcı bir konuşma yapılmadığı için halk tarafından yanlış anlaşılabilir" açıklamasında bulundu.

D VİTAMİNİNİ FAZLA ALDIĞIMIZI NASIL ANLAYACAĞIZ?

D vitaminini fazla aldığımız nasıl anlayacağız? sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Serter, "Zehirlenmeye yol açmak çok da kolay değil. 100'ün üzeri fazla, 150'nin üzeri zehirlenme. Bugün halkın kendi kendine yapacağı ilaçların içerisinde 400 ila 1000 arasında değişen oranlarda D vitaminleri var. Bunların günlük alımında zehirlenme son derece düşük. Ama bizim tedavide kullandığımız 50 bin ünitelik D vitamini preparatları var, bunlar çok yüksek. Bunlar, halk tarafından kontrolsüz alınırsa ve takibi yapılmazsa ciddi zehirlenmelere yol açar.



Kalsiyum yükselmelerine bağlı ciddi dengesizlikler, bulantı, kusma, böbrek taşları ve en sonda da böbrek hasarı meydana gelebilir" dedi.

d vitamini

canan karatay

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan

Prof. Dr. Rüştü Serter

kırık

D vitamini işe yaramıyor mu?

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER