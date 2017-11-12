İtalyan ressam ve bilim insanı Leonardo da Vinci’nin yeni keşfedilen ve 100 milyon dolar satış fiyatına ulaşması beklenen tablosu hakkında soru işaretleri, satışına günler kala sanat dünyasını ikiye böldü. “The Salvator Mundi” (Dünyanın Kurtarıcısı) isimli tabloda İsa Peygamber bir eliyle kutsama işareti yaparken diğer eliyle de bir kristal küre tutuyor. İşte tam da bu küre, tartışmayı alevlendiren... Sanatçıya ait olduğu yalnızca 6 yıl önce ilan edilen tablo, 15 Kasım’da Christie’s New York’ta açık artırmaya çıkacak. Ancak Walter Isaacson tarafından kaleme alınan yeni bir Da Vinci biyografisi, tablonun gerçekliği üzerindeki tartışmalara yeni bir boyut kazandırıyor. Tartışma konusu, ünlü sanatçı ve bilim dehasının, kristal küreyi tasvir edişi... HT Pazar'dan Deniz Çağlar'ın haberi...

YANSIMAYLA BELİREN ŞÜPHE

Isaacson, kitabında tablonun gerçekliği üzerindeki tartışmaları artıracak şu bilgiye yer veriyor: “Leonardo, o dönemde optik çalışmalara kendini vermişti. Işığın nasıl yansıdığı ve kırıldığını anlamak onda bir takıntı halini almıştı...” Oysa tabloda, optik prensipler hiçe sayılıyor. Cam ya da kristal, saydam bir küre veya lensten bakıldığında arkada bulunan cisimlerin büyümesi, şekil değiştirmesi beklenirken resimdeki kristal küre boş bir cam baloncuğu andırıyor. Leonardo’nun not defterlerinin ışığın değişik açılardan nasıl yansıdığı konusunda şemalarla dolu olduğu düşünülürse, sanatçının resimde bu detaya yer vermemiş olması beklenmedik. “Bir bilim dehası, eserinde neden sanatını ve kuramını birleştirmekten kaçınsın?” sorusu, eserin orijinalliğine dair soruları haliyle beraberinde getiriyor.

Isaacson -en iyi ihtimalle- konuyla ilgili şu teoriyi ortaya koymuş: “Eğer Da Vinci, küredeki yansımayı doğru şekilde tasvir etseydi, İsa’nın elbisesi ve kolu ayna efekti ile bozulacaktı” diyor. “Leonardo, ya bunun dikkat dağıtacak bir unsur olacağını düşündü ya da kurnazca İsa’ya ve küresine mucizevi bir özellik katmak istedi.”

TABLO ÖĞRENCİSİNİN Mİ?

Pek çok karşı görüşe rağmen, uzmanlar tarafından yapılan uzun araştırmalar neticesinde 2011’de tablonun Da Vinci’ye aitolduğu onaylanmıştı. Tablonun gerçekliği üzerinde şüpheleri olan uzmanlardan, Leipzig Üniversitesi’nden Frank Zöllner’e göre tablo Da Vinci’nin sınıfında bulunan bir öğrencisinin yüksek kalite resmi. Isaacson kitabında, ArtWatch UK’den Michael Delay’in sözlerine de dikkat çekiyor: “Bunun Leonardo’nun olduğunu iddia edecek yeterli kanıt yok. Salvator Mundi isimli resimdeki modellemede onun figürlerinde görülen derinlik yok. İfadesiz. Bir başka acayiplik de figürün yanlardan sert bir şekilde kesilmiş olması...”

New York’taki açık artırmanın gerçekleşeceği Christie’s’in sözcüsü ise, Da Vinci resimlerinin gizemleri ile bilindiğinin altını çiziyor: “Eğer Leonardo görüntüyü optik doğruluk içinde çizseydi, arka plan bozulacaktı. Bizim görüşümüze göre, o, çizmemeyi tercih etti çünkü bu dikkati resmin konusu olan kişiden uzaklaştıracaktı...”

Bilinen yirmiden az Leonardo da Vinci resminden biri kabul edilen tablonun, aynı zamanda resmi kurum envanterinde yer almayan tek eser olması da benim aklımı karıştıranlardan... Tüm bu soru işaretleriyle hangi babayiğit tabloya 100 milyon dolar verecek merak ediyorum doğrusu.

Küçük bir not daha; Paramount Pictures isimli yapım şirketi, Isaacson’un kitabının film haklarını satın aldı ve Leonardo DiCaprio bu kitap üzerinden bir biyografik film yapmaya hazırlanıyor. 2019’da vizyona girecek.