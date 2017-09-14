Demokratların Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ile Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Nancy Pelosi, Trump ile görüşmelerinin ardından yazılı açıklama yaptı.
Kamuoyunda "Deferred Action for Childhood Arrivals" ifadesinin kısaltması DACA olarak bilinen ve 16 yaşından önce ABD'ye yasa dışı getirilen göçmen çocukların bu ülkede yasal olarak yaşamasına imkan veren programı kısa süre önce sona erdiren Trump ile verimli bir görüşme yaptıklarını kaydeden iki Demokrat, sayıları 800 bini bulan genç göçmenlerin sınır dışı edilmemesi ve haklarının korunması noktasında onunla uzlaşmaya vardıklarını bildirdi.
Buna göre Demokratlar kısa süre içinde ABD Kongresinde gerekli yasal çalışmaları başlatarak yüz binlerce göçmen gencin ülkede kalmasına olanak sağlayacak yasal süreci başlatacak. Önemli sayıda Cumhuriyetçinin de desteğini alması beklenen yasal çalışmaların kısa zamanda tamamlanabileceği belirtiliyor.
MEKSİKA SINIRINA DUVAR KONUSUNDA ANLAŞMA YOK
Görüşmede, ABD'nin özellikle güney sınır güvenliği noktasında da mutabık kaldıklarını aktaran Demokratlar, Trump'ın Meksika sınırına örmeyi planladığı duvarla ilgili ise herhangi bir anlaşmanın söz konusu olmadığını duyurdu.
Trump ile Demokratlar arasındaki anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı ancak DACA'nın sona erdirilmesinin ardından yeni uzlaşmanın ülkedeki yüz binlerce genç göçmenin ABD'de yaşamasına imkan tanıyacağı konuşuluyor.
ABD Başkanı Trump'ın, ülkeye 16 yaşından önce yasa dışı olarak giren göçmen çocukların bu ülkede kalmasını sağlayan DACA programının kaldırılması kararı Demokratların ağır eleştirisine maruz kalmış, buna karşın Cumhuriyetçilerden kısmen destek görmüştü.
DACA ile ilgili olarak hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlarla bir araya gelen Trump, konunun Kongrede yeni bir yasal düzenleme ile çözülmesi gerektiğini dile getirmişti.
- DACA
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