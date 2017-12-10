Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, Dacia'nın Kasım 2017’nin sonunda, global olarak satışlarını yüzde 11,8 artırıp 534 bin 657 adetlik satış yaptığı kaydedildi. Türkiye’de ise Dacia, aynı dönemde 40 bin 921 satış adedine ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 puan artış ile yüzde 5 pazar payına ulaşarak yükselişini sürdürüyor.
Duster, Türkiye’de satışa sunulduğu 2010 yılından bugüne dek 89 bin 485 adet, Ocak-Kasım 2017’de ise 13 bin 818 satış adedi kaydetti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, Dacia'nın Türkiye pazarında yükseliş trendini sürdürdüğünü belirterek, "Binek + hafif ticari araç pazarında, iki sıra yükselerek marka sıralamasında 6. sıraya yükseldik. Dacia olarak sürpriz yeteneklerle dolu ve akıllıca tasarlanmış otomobillerden oluşan yalın bir ürün gamına sahibiz. Bunu yaparken sağlam ve güvenilir otomobilleri, başarısı kanıtlanmış teknolojiler ve güçlü servis ağımız ile destekliyoruz. Dacia’nın amiral gemisi Duster, Dacia’ya Türkiye’de son beş yılın 4x4 otomobil lideri unvanını kazandırdı. Otomatik vites / EDC versiyonunun da ürün gamına eklenmesiyle Dacia ailesine yeni müşterilerimiz katılıyor. Mart ayında pazara sunacağımız Yeni Duster ile markanın Türkiye pazarında yükselişi devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.
Yeni Duster, Türkiye’de Mart 2018’de satışa sunulacak.
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