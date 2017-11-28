Dacia Duster'ın yeni fotoğrafları yayınlandı

2010 yılında piyasaya çıkan ancak Çıktığı tarihten bu yana tasarımında önemli bir değişiklik yapmayan Duster, 2018 modelinde ise önemli değişikliklere gitti.

Firma tarafından şimdiye kadar çok az sayıda fotoğrafı paylaşılan Duster'ın yeni fotoğrafları ise geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Yapılan değişikliklerin fotoğraflarda net bir şekilde görüldüğü Duster, Aralık ayında yollarda olacak.





Dacia Duster 2018













































Dacia Duster 2018

Dünya genelinde şimdiye kadar 1 milyonun üzerinde bir satış rakamına ulaşan aracın, Mart ayında da Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Duster'da iki benzinli ve iki dizel olmak üzere toplamda dört farklı motor seçeneği bulunuyor. Benzinli motorlar 115 ve 125 beygir güç üretirken, dizel motorların beygir gücü 90 ve 110 olacak.



Duster’da ayrıca LPG opsiyonu da bulunacak.

Duster'ın fiyatı henüz belli değil. Mevcut versiyonu ise Türkiye'de 62 bin 300 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.